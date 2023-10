Milano, furto in centro ai danni di una turista: arrestati due nordafricani

Milano – Erano a caccia di potenziali prede e scrutavano la folla stando seduti sul newjersey in cemento tra via Dante e via Meravigli, in pieno centro, martedì pomeriggio.

Dopo un tentato colpo ai danni di una coppia con un bimbo hanno rubato la borsa di una turista seduta al tavolino di un dehor. Ma i poliziotti del commissariato Centro li stavano tenendo d'occhio: l'arresto è scattato dopo che i due si sono divisi il b ottino di 110 euro in contanti. In manette, un marocchino di 21 anni e un algerino di 25, entrambi irregolari, con precedenti di polizia e diversi alias.

Prima i due malviventi hanno seguito una coppia: uomo e donna con il loro bimbo nel passeggino. Avevano messo gli occhi sulla borsa della signora attaccata alla maniglia. Ma, quando la coppia ha girato in via Giulini, i due hanno desistito notando nel frattempo un altro bersaglio: una donna seduta al tavolino esterno di un bar, con la borsa attaccata alla sedia. Il 25enne algerino ha afferrato la borsa con mossa fulminea passandola poi al complice 21enne. Poi i due sono fuggiti raggiungendo via Camperio e nascondendosi sotto l'impalcatura di un palazzo in ristrutturazione.

Ma a seguirli c'erano gli agenti della squadra investigativa del commissariato Centro impegnati in servizi contro reati predatori. I due ladri hanno aperto la borsa appena rubata afferrato le banconote trovate all'interno: 110 euro che si sono subito divisi infilandoli poi nelle tasche dei pantaloni. Nel frattempo la vittima, una turista di 46 anni della Repubblica Ceca, si era accorta del furto e stava chiedendo aiuto.

Sia il 25enne e sia il 21enne hanno precedenti per furto e ricettazione. L'algerino era anche inottemperante a un ordine di allontanamento emesso dal questore di Biella lo scorso maggio.