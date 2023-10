La festa del liceo Leonardo a Milano finisce nel caos: risse e spray al peperoncino

Notte di botte, tensioni e disordini in via Respighi a Milano, proprio davanti all'ingresso del liceo scientifico Leonardo Da Vinci, dove gli studenti dell'istituto hanno organizzato una festa autogestita. Il ritrovo aveva i classici connotati di ogni festa studentesca: calca, alcool e musica ad alto volume.

Secondo le prime stime, davanti alle porte dello storico liceo milanese si sarebbero radunati più di 2mila ragazzi. La serata sarebbe filata liscia e senza problemi fino a mezzanotte, quando la festa è stata interrotta bruscamente per alcuni capannelli di rissa accesi, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, per qualcuno che avrebbe spruzzato spray al peperoncino nella folla creando il panico tra i ragazzi.

Alcuni frame della tensione fuori dal Leo tratti dalle storie Instagram della pagina Milanobelladadio

Secondo quanto si dice tra i ragazzi del Leonardo a scatenare l’isteria generale con lo spray sarebbero state persone che non frequentano il loro liceo e che si trovavano sul posto solo per crear problemi. Una situazione non nuova, quella degli "imbucati" pericolosi, nelle feste abusive dei licei milanesi: a giugno era stato il Liceo Volta a fare notizia con il party di fine anno terminato con due studenti 18enni al pronto soccorso uno per un taglio sulla fronte e l’altro, stando alle testimonianze, con il naso fratturato e traumi alla mandibola. Secondo quanto raccontato sempre a causa di "infiltrati" che nulla hanno a che fare con l'istituto.

Proprio per questo motivo nell’ultimo un anno e mezzo, a seguito di queste aggressioni, i comitati studenteschi avevano deciso di organizzare le serate studentesche in locali, ma ora sembra tornata la moda delle feste autogestite in strada, con tutti i rischi e le conseguenze del caso.