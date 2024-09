Milano, falso allarme bomba: candelotti sul marciapiede, ma sono fuochi d’artificio

Milano – Allarme bomba rientrato in meno di un'ora in via de Marchi angolo via Cozzi, tra Greco e Bicocca, a Milano.

Poco dopo le 10.30 di oggi martedì 3 settembre, alcuni passanti hanno chiamato il 112 per segnalare la presenza sul marciapiedi di tre candelotti uniti tra loro e collegati a una ricetrasmittente. La telefonata ha generato l'intervento degli agenti del Comando decentrato 9 della polizia locale e dei carabinieri della stazione di Greco Milanese, che hanno poi richiesto l'intervento degli artificieri.

Un grosso fuoco d'artificio

Stando alle prime informazioni, le verifiche degli specialisti dell'Arma hanno appurato che si trattava di un grosso fuoco d'artificio: se fosse stato innescato, non avrebbe provocato uno scoppio, ma una fiammata. Due dei tre candelotti erano vuoti, mentre il terzo aveva ancora la polvere pirica. Per motivi di sicurezza, i ghisa hanno chiuso al traffico via de Marchi per un centinaio di metri ed evacuato un parchetto vicino al luogo del ritrovamento.

Le indagini

Resta da capire chi abbia piazzato lì quei candelotti, collegati a una ricetrasmittente con led acceso e quindi in grado di innescare l'accensione. Le indagini sono affidate ai carabinieri.