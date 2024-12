Milano: fallisce la vendita dei Fondi immobiliari, esclusa l'offerta di HUB32 srl

Niente da fare. La Giunta comunale avrebbe voluto concludere entro la fine di quest’anno la dismissione dei Fondi immobiliari I e II, ma alla fine, dopo una proroga, l’unica offerta arrivata, quella della società HUB32 srl, è stata esclusa in quanto "condizionata" da un’operazione da realizzare sull’immobile di piazza Santa Maria del Suffragio, l’ultimo “gioiello“ rimasto nei due Fondi comunali. Ma porre condizioni era espressamente vietato dal bando di Palazzo Marino.

Risultato finale: sfuma, almeno per ora, l’incasso di 49,8 milioni di euro, la base d’asta per la cessione dei fondi, risorse che l’assessore al Bilancio Emmanuel Conte aveva già detto che sarebbe stati destinati al Piano Casa fortemente voluto dal sindaco Giuseppe Sala ed elaborato dall’assessore alla Casa Guido Bardelli. Da Palazzo Marino, però, fanno sapere che non ritengono la partita definitivamente persa. A breve potrebbe essere lanciato un nuovo bando per la cessione dei Fondi I e II e l’amministrazione comunale potrebbe valutare modifiche rispetto alle attuali incidazioni dell’avviso, a partire dalla basa d’asta, per provare a concludere l’operazione, cedere i fondi e incassare preziose risorse per i futuri progetti dedicati alla città.

L’operazione dei Fondi in cui conferire parte del patrimonio immobiliare comunale era stata aperta dalla Giunta guidata dall’allora sindaco Letizia Moratti nel 2007: in totale erano state conferite ai Fondi Comune di Milano I e II 140 proprietà, fra aree e fabbricati, per un valore complessivo stimato in 355 milioni di euro. Più nel dettaglio, Il Fondo Immobiliare Comune di Milano I, istituito nel 2007, è ora costituito da 17 proprietà a Milano e due immobili a Cesenatico e Sondalo. Il valore complessivo netto delle quote è di 41.993.326 euro. Il Fondo Immobiliare Comune di Milano II, istituito nel 2009, comprende 17 proprietà fra Milano e altri comuni della Lombardia oltre a Villa Tigellius a Recco. Il valore delle quote è in questo caso di 7.851.294 euro. Tra gli immobili rimasti nella “pancia“ dei due fondi, gestiti da Bnb Paribas Real Estate Investment Management Italy Sgr, c’è un immobile di pregio in piazza Santa Maria del Suffragio, mentre altri “gioielli di famiglia“ inseriti nei fondi sono stati venduti negli anni scorsi.

La Giunta Sala aveva dato seguito ad un atto del Consiglio comunale, che nel dicembre 2022 ha approvato, su proposta dell’assessorato alle Risorse Finanziarie, la vendita della totalità delle quote dei due fondi di investimento immobiliari ancora aperti. Da Palazzo Marino, prima di lanciare la gara per la dismissione dei fondi, avevano sottolineato che le operazioni iniziate nel 2007 non avevano portato a risultati positivi per Milano, perché mal si adattavano alla gestione dei bilanci degli enti locali. Il portafoglio immobiliare dei fondi attualmente è costituito da 37 asset con diverse destinazioni d’uso localizzati tra il Comune e altre regioni.

Massimiliano Mingoia