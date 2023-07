Milano: Cortocircuito a destra, Alparone scontenta i capigruppo

Cortocircuito interno alla maggioranza in vista della seduta di Consiglio regionale sul Bilancio d’assestamento, in agenda martedì. Protagonista, suo malgrado, Marco Alparone, vicepresidente della Giunta regionale e assessore al Bilancio che, secondo le indiscrezioni che arrivano da Palazzo Lombardia, avrebbe provocato il malcontento dei capigruppo di maggioranza. In un primo momento Alparone ha infatti fatto sapere ai capigruppo del centrodestra che non ci sarebbe stato spazio per emendamenti in Aula, salvo poi consentire ai capigruppo d’opposizione di avanzarne per evitare un ostruzionismo che avrebbe prolungato i tempi di approvazione della manovra. Da qui il tentativo di correre ai ripari coi partiti del centrodestra, ai quali ha offerto la possibilità di presentare tre ordini del giorno ciascuno essendo ormai scaduti i termini per depositare emendamenti. Proposta però rifiutata.

Gi.An.