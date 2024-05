Milano-Cortina. In casa di Zuco 19mila euro

L’atteso interrogatorio dell’ex amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026 Vincenzo Novari, indagato per corruzione e turbativa d’asta, è stato rinviato ad altra data, ma anche ieri sono proseguite le audizioni di testimoni, tra cui un dipendente della sezione tecnica ascoltato a lungo sugli affidamenti per i servizi digitali. Racconti messi a verbale per raccogliere elementi utili anche sul capitolo delle assunzioni nella Fondazione, per il quale è stato aperto un altro fascicolo per abuso d’ufficio e turbativa. Quest’ultimo reato serve per indagare anche su altri affidamenti sospetti di appalti, con accertamenti della Guardia di finanza coordinati dai pm Alessandro Gobbis e Francesco Cajani che si stanno svolgendo ad ampio raggio. Nell’abitazione di Massimiliano Zuco, ex dirigente della Fondazione Milano-Cortina 2026 indagato, la Gdf nelle perquisizioni ha trovato 19mila euro in contanti e sei orologi di lusso. Sia i soldi che gli orologi, però, non sono stati sequestrati perché allo stato non sono stati ritenuti riconducibili al presunto profitto dei reati.