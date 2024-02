Festival di Sanremo, un giovane milanese si arrampica sul tetto dell’Ariston

"Festival di Sanremo?". E lo smartphone inquadra la cima di un tetto che nelle immagini di pochi secondi pare proprio quello del Teatro Ariston.

Le immagini pubblicate su Instagram dallo scalatore di Sanremo in cima all'Ariston

Puntava evidentemente a quella cima prestigiosa, da conquistare nella settimana del Festival, il giovane "scalatore" milanese seguito da migliaia di follower su Instagram che non è nuovo a imprese del genere. Anzi. Sul suo profilo abbondano i video in cui si arrampica su torri, tetti, gru e davanzali, senza protezioni.

Dalla stazione Centrale ai grattacieli di Porta Nuova. Dalla Galleria a quartieri periferici. In una foto è in bilico sulla struttura di un cartellone pubblicitario. Sempre a favore di smartphone. L'ultima "storia" social arriva da Sanremo ed è stata postata nel cuore della notte, poco dopo la chiusura della terza puntata ma con l'area sempre illuminata e nel pieno di attività legate alla kermesse. L'immagine successiva è lo screenshot di una conversazione: un amico gli scrive "brooo" e l'autore risponde "che sgravata. 30 guardie giurate che ci inseguivano con la torcia".

Da anni a Milano (e non solo) spopola il fenomeno del "rooftopping" che significa "stare sui tetti". Ma chi pratica questo fenomeno tutto illegale rischia la vita. E c'è chi cerca sempre di alzare l'asticella del rischio. "Sicuramente - commenta Fabiola Minoletti, vicepresidente del Coordinamento dei comitati di quartiere - c'è un aspetto di esibizionismo e di ricerca di consensi e "like" sui social ma in queste azioni c'è purtroppo anche un rischio altissimo di incidenti gravi e di scatenare pericolose emulazioni".