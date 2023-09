Milano lancia l’app per facilitare notifica e pagamento delle multe: cos’è e come funziona

Grande novità a Milano in tema di notificazione delle multe e pagamenti digitali: è attiva la possibilità di ricevere via app o web l'avviso per le infrazioni al Codice della strada registrate via telecamere come Area C, Area B, corsie riservate, zone a traffico limitato, autovelox.

Sarà quindi possibile pagare una multa con pochi gesti, ovunque ed evitando le spese postali di notifica per il 95% delle tipologie di infrazioni, purché la sanzione non comporti la decurtazione dei punti della patente e l’eventuale superamento del limite di velocità non oltrepassi i 10 km/h. Grazie allo sviluppo del servizio digitale da parte dei tecnici del Comune di Milano è ancora più semplice pagare le sanzioni tramite l'utilizzo del Fascicolo del cittadino, accessibile sia dal cellulare con l'omonima app sia dal web; basta registrarsi e inserire la targa del veicolo in uso. Il servizio è accessibile anche da parte dei non residenti a Milano. Il servizio di avviso d'infrazione è nato nel settembre del 2021 e da allora è stato progressivamente sviluppato. Inizialmente utilizzabile solo su alcune categorie di infrazioni per sosta vietata e solo per veicoli di proprietà, nell'ottobre del 2022 si è allargato a tutte le tipologie di sosta vietata (che non implichino decurtazione dei punti della patente) e anche alle multe relative al Regolamento del verde. Lo scorso aprile ha consentito l'accesso non solo al proprietario del veicolo ma anche a chi guida un mezzo intestato a un familiare o a noleggio, in leasing o dell'azienda (compilando un'autocertificazione). Da giugno il servizio è fruibile oltre che dal cellulare anche dal computer, sempre tramite il Fascicolo del cittadino. Da settembre 2021 sono circa 300mila i cittadini e le cittadine che hanno registrato la targa del veicolo e sono stati recapitati circa 442mila avvisi d'infrazione digitali. Di questi, 292mila (circa il 66%) sono stati pagati direttamente e in poche ore dal cellulare, segno che la nuova modalità viene sempre più utilizzata. “Un sistema sempre più efficiente per ricevere e pagare le sanzioni - dichiara Marco Granelli assessore alla Sicurezza e Polizia locale - consente di essere informati puntualmente di aver commesso un'infrazione, permette di adempiere al pagamento in minor tempo e in modo più facile ma anche di risparmiare sulle spese di spedizione della notifica. Con l'inserimento nel sistema di tutte le tipologie di infrazioni, purché non prevedano decurtazione di punti della patente, stiamo completando il sistema di digitalizzazione e abbiamo raggiunto potenzialmente il 95% delle multe". Ricordiamo che per accedere al servizio è necessario registrare la targa del veicolo immatricolato in Italia nella app o sul web Fascicolo del Cittadino. Per accedere in tutta sicurezza è necessario usare le proprie credenziali Spid o Cie. Per essere avvisati in caso di multa è anche necessario autorizzare la app a inviare la notifica sul cellulare. Sul messaggio di notifica sono riportati gli estremi della sanzione che il cittadino o la cittadina può pagare immediatamente, e comunque non oltre i cinque giorni, accedendo allo sconto del 30% e senza le spese di postalizzazione a casa.

Sul sito web del Comune di Milano è possibile scaricare tutte le informazioni Multe e sanzioni.