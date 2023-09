MILANO: 5 ex sindaci in scena al Teatro Franco Parenti

La carica degli ex (sindaci): ben cinque primi cittadini saliranno stasera alle 18 sul palco del teatro Franco Parenti, su invito di Andrée Ruth Shammah, Ferruccio Resta e Daniela Mainini. Titolo "AmareMilano e il suo destino", protagonisti Paolo Pillitteri (sindaco di Milano dal 1986 al 1992, in foto), Piero Borghini (suo successore per un anno e due mesi tra il ’92 e il ’93), Gabriele Albertini (due mandati, dal 1997 al 2006), Letizia Moratti (2006-2011, un mandato, non rieletta) e Giuliano Pisapia (2011-2016, un mandato, non ricandidato). La serata sarà l’occasione per nominare i cinque ex "Ambasciatori della Grande Milano nel mondo", e prevede chicche come le musiche di Paolo Jannacci e la partecipazione di Antonio Albanese. Sul palco anche Amalia Ercoli Finzi, Antonio Calabrò, Giangiacomo Schiavi, Alessandro Spada e Gianmario Verona. A presentare la serata sarà Roberto Rasia dal Polo, ora inviato della Rai ma a lungo papabile come candidato sindaco del centrodestra alle ultime comunali del 2021, poi rivinte dal centrosinistra con Beppe Sala (contro Luca Bernardo).