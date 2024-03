Gli ultras dello Slavia Praga invadono piazza Duomo: maxi striscione contro la polizia

Milano – Si sono ritrovati in duemila in piazza Duomo i tifosi dello Slavia Praga arrivati a Milano per assistere alla partita di Europa League contro il Milan. Di fronte alla cattedrale gli ultras cechi hanno esposto un lungo striscione con offese alla polizia, per poi accendere alcuni fumogeni e intonare i loro cori.

Sorvegliati e scortati dalle forze dell’ordine gli ultras hanno poi preso la metropolitana nella stazione Duomo per trasferirsi in piazzale Lotto. Proprio a causa dello spostamento dei tifosi rallentamenti si sono registrati su tutta la linea della metropolitana.

Gli ultras dello Slavia Praga in piazza Duomo (Foto Salmoirago)

I tifosi sono scesi alla stazione Lotto e si sono poi recati in corteo verso lo stadio, sempre scortati dai mezzi e dagli uomini delle forze dell’ordine. Non si sono finora registrato incidenti