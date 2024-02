Milan-Rennes, i tifosi francesi invadono le strade di Milano: corteo tra cori e fumogeni

Milano, 15 febbraio 2024 – Un lungo corteo ha invaso le strade del centro di Milano, oggi pomeriggio: viabilità in tilt e agenti accorsi a regolare il traffico. In occasione di Milan-Rennes dei play-off di Europa League, numerosi tifosi francesi si sono infatti riversati nel pieno centro del capoluogo lombardo, molto prima del fischio d’inizio della gara, fissato per le 21 sul campo di San Siro.

Il corteo, contraddistinto di cori, bandiere, fuochi d’artificio e fumogeni ha avuto inizio dall’Arco della Pace per dirigersi verso la stazione di Cadorna dove partono le metropolitane verso San Siro. Per questo motivo alcuni mezzi di superficie che transitano dalle vie interessate dal corteo sono stati deviati: tutte le informazioni sono state comunicate tempestivamente dal sito dell’Atm.

I giocatori del Milan dopo la vittoria contro il Napoli, nell'ultima gara di Campionato

Inoltre, a causa dell’alto numero di tifosi coinvolti anche i mezzi sotto terra risultano contingentati e ad esserne influenzata è la linea rossa, utilizzata dai supporters del Rennes per raggiungere lo stadio: “I tifosi in viaggio verso lo stadio stanno ritardando la ripartenza dei treni – si legge sul sito di Atm – Considerate maggiori tempi di attesa”.