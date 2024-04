Pioli e l’esonero, Luca Lucci e la Curva Sud del Milan: il cambio di allenatore è doveroso

Milano, 19 aprile 2024 - C’eravamo tanto amati quando eri ” Pioli is on fire” ma dopo l’eliminazione del Milan dalla Europa League con una prestazione difficile da digerire per i tifosi milanisti il #pioliout dilaga suoi social

La lettera

"Caro Mister, desidero fortemente ricordarti come l'artefice di uno dei più bei scudetti della storia del Milan, ma poi si arriva al punto in cui inesorabilmente le strade si debbano dividere e direi che tutti noi tifosi abbiamo aspettato anche fin troppo".

#Pioliout dilaga sui social

Luca Lucci

Più chiaro non poteva essere nella sua lettera affidata ai social Luca Lucci, capo ultras rossonero, condivisa sull'account Instagram della Curva Sud Milano.

“Non sono certo uno di quelli che punta il dito sul singolo, perché è evidente a tutti che le colpe per un’annata del genere sono da dividere su più fronti! Non può certo essere un secondo posto a gratificarci e renderci orgogliosi del nostro Milan, perché se per la Champions vale l’alibi di aver affrontato un girone di ferro,va altresí riconosciuto che coppa Italia ed Europa League erano obiettivi alla portata su cui poter puntare fortemente”.

Luca Lucci poi va diritto al problema: “ Conti alla mano a questo punto il cambio dell’allenatore è ormai doveroso dinanzi ad un Milan da tempo noioso, privo di gioco, confuso, inadeguato ed impreparato specie nelle partite decisive, altalenante e chi più ne ha più ne metta, un Milan che ha bisogno di un cambio di rotta, di nuovi stimoli e soprattutto di ritrovare il gioco ormai da tempo smarrito!”.

E poi c’è il derby alle porte che “ha sempre un’ importanza suprema, ma se da una parte il risultato conterà per lo smacco che desiderano infliggerci, da parte nostra ci deve essere la ……. voglia di portare a casa la stracittadina che ormai da troppo tempo manca! Finite questa stagione con la professionalità che dovrebbe contraddistinguere ogni professionista, ma di certo la tifoseria ad oggi non deve più attendere nessuna risposta!