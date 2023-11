Migliaia in corteo contro la manovra: "Da Milano un messaggio al Governo"

Quasi duemila persone, secondo i dati degli organizzatori, si sono radunate ieri mattina sotto la Prefettura di Milano. E, da lì, si sono spostate in corteo attraversando le vie del centro, con bandiere del sindacato e striscioni. Hanno fatto "rumore", nel giorno dello sciopero generale contro la manovra proclamato da Cgil e Uil, anche per dire basta alla violenza sulle donne, alla vigilia della Giornata internazionale. In contemporanea con la manifestazione milanese, si sono svolti altre iniziative nei capoluoghi lombardi. Cgil e Uil parlano di una "grande adesione" nella giornata di mobilitazione che ha coinvolto le regioni del Nord. Lo sciopero di otto ore ha interessato tutte le categorie, ad eccezione di quelle che hanno già scioperato a livello nazionale lo scorso 17 novembre. Allo sciopero generale si è aggiunto, nel black friday, anche lo "sciopero globale" dei lavoratori Amazon. "Non abbiamo registrato alcun impatto – rende noto il colosso dell’e-commerce – sull’operatività dei nostri siti italiani". A.G.