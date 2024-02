Mi metto in proprio. Focus partite Iva Afol Metropolitana offre webinar gratuiti a febbraio per aiutare le persone a definire i loro obiettivi professionali e reinserirsi nel mercato del lavoro. I webinar coprono argomenti come l'avvio di un'impresa, la ricerca di lavoro e il potenziale delle donne con responsabilità di cura.