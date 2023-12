"Mi metto in proprio". Ecco la strada

Anche nel nuovo anno proseguono gli appuntamenti dedicati al lavoro e all’orientamento professionale all’Afolmet Red Point, lo spazio di Afol Metropolitana all’interno del centro commerciale Porte di Milano a Cesano Boscone. Martedì 9 gennaio si tiene l’appuntamento per chi desidera mettersi in proprio, pensato per chi vuole avviare un’impresa o dedicarsi alla libera professione. Dalle 17 alle 19 il team di Afol Metropolitana racconterà cosa significa creare un’attività autonoma e quali competenze, abilità e attitudini occorrono. Sarà fornito un quadro generale sul mondo dell’impresa e si parlerà di sostenibilità dell’idea imprenditoriale e dell’importanza della definizione e della stesura di un business plan. Mercoledì 10, nel pomeriggio, si tiene l’appuntamento su come trovare lavoro, da cosa cattura l’attenzione dei recruiter a cosa sono gli Ats, i software di tracciamento utilizzati nei processi di selezione del personale e basati sulle parole chiave. Spazio anche alle offerte di lavoro presenti sulla piattaforma Afolmet e su come valorizzare al meglio il proprio profilo professionale per il matching con le opportunità lavorative del territorio. Giovedì 11 gennaio, a partire dalle 14.30, un personal coach spiegherà ai presenti le tecniche per riattivarsi sul mercato del lavoro, identificare le proprie competenze e individuare le opportunità lavorative più adatte al proprio profilo.

Per informazioni e partecipare agli appuntamenti è possibile recarsi all’Afolmet Red Point in via Benedetto Croce 2 a Cesano Boscone oppure scrivere a redpointCB@afolmet.it.