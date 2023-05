Mezzo secolo da arbitro: Emilio Pugliese premiato dal Comitato regionale

Mezzo secolo da appartenente all’associazione arbitri italiana, il cassanese Emilio Pugliese spegne 51 candeline da tesserato dell’A.i.a. sezione di Treviglio. Per lui il premio con pergamena da parte del Comitato regionale lombardo per la sua attività svolta prima da direttore di gara poi da osservatore e commissario e infine come responsabile di Calcio a 5 della Lombardia presso la F.i.g.c. distaccato dall’A.i.a.

"Ricevere questo riconoscimento – racconta Emilio Pugliese – è una grande soddisfazione anche se segna il tempo che passa. Tutto questo appaga per l’impegno di questo lungo periodo in cui sono riuscito a raggiungere traguardi sportivi importanti prima come arbitro e poi da dirigente".

Cassanese classe 1949, Pugliese inizia la sua avventura nel mondo arbitrale ha inizio nel 1972 in via Fratelli Galliari, sede della sezione arbitri di Treviglio in quel periodo, e si rende da subito protagonista come associato con vari incarichi: segretario, cassiere e consigliere sezionale. "Ai risultati ottenuti come direttore di gara – conclude – si aggiungono poi quelli come associato, sempre impegnato al servizio della mia sezione arbitrale di Treviglio".