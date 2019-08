Laghi Gemelli (Bergamo), 27 agsto 2019 - Potrebbe essere stato morso da una vipera, durante un'escursione. Così un turista milanese è stato soccorso al rifugio dei Laghi Gemelli, in provincia di Bergamo, dopo l'incidente. La chiamata alla centrale operativa del 118 è partita poco prima delle 13.30 di oggi e, in base alle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato aggredito dal rettile in zona del Passo di Mezzeno, a circa un quarto d'ora di sentiero dal rifugio.

L'escursionista non avrebbe mai perso conoscenza, spiegando a chi l'ha soccorso che cosa gli era accaduto. Areu ha inviato sul posto l'elisoccorso, che l'ha accompagnato all'ospedale di Sondrio. Le sue condizioni sembrano di media gravità, ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.