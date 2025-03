Metrotranvia, polvere dai cantieri. E un telone protegge il mercato

Ruspe in azione, per togliere la vecchia linea tranviaria, e teloni anti-polvere sulle reti, per proteggere le persone e le bancarelle del "Mercato Nord": se ne sono accorti i tanti bressesi che raggiungono come sempre, il mercoledì mattina, la passeggiata pedonale di via Vittorio Veneto, tra via Mattei e via Gobetti, per fare la spesa ai banchi mercatali.

In questo settore dei cantieri cittadini per la nuova tranvia "Milano-Seregno", una lunga protezione telata è stata posizionata per oltre duecento metri sulle recinzioni, in modo da riparare le attività del mercato e il transito dei cittadini dai lavori di smantellamento delle rotaie e delle traversine: "Abbiamo chiesto di mettere questi teloni per proteggere dalla polvere i clienti, gli ambulanti e le bancarelle del mercato che si trovano vicini all’area di cantiere – spiega il sindaco di Bresso, Simone Cairo –. I lavori saranno più intensi in questo tratto dei cantieri, in quanto proprio in questa parte di via Vittorio Veneto il doppio binario non sarà al centro della carreggiata ma sul lato del parco del cimitero, dove c’è il mercato". Di certo, per far posto alle recinzioni dell’area dei cantieri, il "Mercato Nord" ha cambiato la posizione dei banchi e il loro numero è diminuito sulla passeggiata pedonale; nei fatti, gli ambulanti sono ora collocati sul lato verso il parco del cimitero e non più verso via Vittorio Veneto.

Per la nuova sistemazione, sono stati compiuti dei lavori, come il taglio di alcuni arbusti e la riduzione dei cordoli a lato dei prati del parco: "Il mercato è stato riorganizzato con gli spostamenti delle bancarelle sulla passeggiata pedonale – conclude il sindaco Cairo –. Una cosa è certa: in generale il loro numero è diminuito e abbiamo perso gli ambulanti spuntisti, che si presentavano per sistemarsi nei posti vuoti. Avremo così meno entrate economiche dalle tariffe per l’assegnazione delle piazzole agli spuntisti".

Giuseppe Nava