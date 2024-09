Metropolitana M5, guasto agli impianti risolto: la linea lilla riapre tra San Siro e Tre Torri

Milano, 11 settembre 2024 – Guasto agli impianti della M5, la metropolitana lilla di Milano: inizio di mattina complicato per pendolari e viaggiatori.

Questa mattina, la linea è stata temporaneamente chiusa ai passeggeri tra San Siro e Tre Torri. Alle 10 ha riaperto tra Bignami e Tre Torri. E alle 10.30 i treni sono tornati a fare tutte le fermate con possibili maggiori tempi di viaggio e di attesa nelle stazioni.

Atm aveva subito informato di quanto accaduto e aveva fatto sapere che i tecnici si erano subito messi al lavoro per risolvere il problema, infatti, l'interruzione è stata solo momentanea.

“I treni viaggiano tra Bignami e Tre Torri. Siamo al lavoro per risolvere un problema tecnico agli impianti della linea. Alternative di viaggio: tram 16 tra San Siro e Segesta. A Lotto non si cambia tra M1 e M5. Ci scusiamo con i nostri passeggeri. Riapriremo le stazioni non appena possibile”, avava comunicato l’azienda con un primo messaggio sui profili social e sull’app.

Poi, aveva fatto sapere che “i treni di M5” tornavano “in servizio tra Bignami e Tre Torri”. Infine, l’ultima comunicazione: “I treni di M5 tornano a fare tutte le fermate. Considerate possibili maggiori tempi di viaggio e di attesa nelle stazioni”.