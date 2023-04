Due borseggiatrici seriali in metropolitana arrestate da un poliziotto fuori servizio

Milano, 1 aprile 2023 – Borseggiatrici seriali in manette. Alle 13.30 di ieri, un poliziotto libero dal servizio, in forza al commissariato Sempione, si è accorto che due ragazze, entrambe in stato di gravidanza, stavano derubando una cinquantaquattrenne di origine indiana a bordo del treno della metropolitana gialla tra le stazioni di Repubblica e Turati, in direzione San Donato. A quel punto, è intervenuto per bloccare le ladre, che stavano cercando di prendere il portafogli dalla borsa della turista, e ha allertato la centrale operativa della Questura. Alla fermata successiva, le due, rispettivamente di 22 e 28 anni e con precedenti specifici, sono state arrestate. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria, che ha sporto denuncia. Il precedente.

Il precedente

Solo tre giorni fa, gli agenti del Nucleo tutela trasporto pubblico della polizia locale avevano denunciato per furto aggravato in concorso tre donne di 20, 25 e 26 anni, che poco prima avevano portato via il portafogli con 130 euro a una turista di Porto San Giorgio, derubata mentre stava salendo sul treno della M3 alla fermata Centrale; altre cinque erano state indagate per aver violato il divieto di frequentare la rete sotterranea del trasporto pubblico.