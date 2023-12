Metrò, nel sud ovest resta un sogno: "Qui da noi è tutto al rallentatore"

Si torna a parlare di M4 e del prolungamento della metropolitana oltre i confini di Milano. Esponenti politici, comitati civici e cittadini continuano la loro battaglia affinché la metro arrivi fino a Buccinasco dove ora esiste solo il deposito dei mezzi. La battaglia dura da anni, da quando gli abitanti del sud ovest hanno iniziato a chiedere di far arrivare la M4 anche a Buccinasco, aggiungendo al deposito della linea una fermata vicina. La protesta è partita dai comuni del sud ovest, è arrivata a Città metropolitana e in Regione. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Nicola Di Marco non demorde: "I lavori sulla M4 procedono a due velocità - ha dichiarato il consigliere -: spediti in direzione Segrate, a rilento per il sud ovest milanese. Quasi a voler dimostrare, ancora una volta, che nella provincia milanese ci siano zone di serie A e di serie B. Sono convinto dell’importanza del prolungamento a sud ovest, un territorio in cui le carenze dei mezzi pubblici sono evidenti". Un pensiero che accomuna diversi territori: non bastano, infatti, i pochi bus che arrivano in determinati quartieri o la linea S9 (la Milano-Mortara) che fa infuriare i pendolari per le corse spesso cancellate, i ritardi e le condizioni di viaggio critiche. Il tema del trasporto pubblico carente nel sud ovest è stigmatizzato da tutti i territori: è necessario, se davvero si vuole convincere i cittadini a lasciare l’auto a casa per limitare l’inquinamento, potenziare i mezzi pubblici. Il prolungamento della metro, inquadrata in un contesto di carenza come quello del sud ovest, risulta così "di importanza strategica - ancora Di Marco -. Ho chiesto al Comune di Milano, Regione e a MM in merito a possibili scenari futuri di sviluppo dell’infrastruttura. Regione si limita a far sapere che è in fase di approfondimento uno studio in merito al prolungamento. Una risposta insoddisfacente che evidenzia l’ennesimo ritardo in ambito di realizzazione di opere sostenibili utili per i cittadini del Sud Milano". Sulla questione prolungamento, sono intervenuti in Regione anche la consigliera civica Michela Palestra e il collega Luca Paladini che hanno presentato un ordine del giorno per impegnare la Giunta a sostenere e promuovere la prosecuzione del progetto di fattibilità tecnico-economico della linea M4 verso sud ovest e a individuare "una postazione del bilancio regionale per lo sviluppo del progetto, per condurre ulteriori analisi infrastrutturali che indichino il rapporto costo/benefici", si legge nel documento. Infine, l’odg chiede di "avviare un tavolo tecnico permanente con i comuni interessati dal prolungamento, con la partecipazione di Città metropolitana, Comune di Milano, Agenzia Trasporto Pubblico Locale del bacino e MM".