Milano, la metro M3 chiusa tra Sondrio e Comasina: in campo i bus sostitutivi

Milano – Da circa 30 minuti la metropolitana M3 di Milano è chiusa tra Sondrio e Comasina dopo un tentativo di suicidio. È in corso l'intervento del personale sanitario. A Zara non si cambia con la M5. Ad Affori non si può cambiare con le linee S. In alternativa si possono considerare altre stazioni delle linee S. Sul resto della linea i treni potrebbero essere rallentati. Ci sono venti bus sostitutivi che collegano le stazioni della tratta interrotta.

Notizia in aggiornamento