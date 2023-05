Metro, linea rossa sospesa: M1 bloccata tra le stazioni di Bisceglie e Pagano

Milano, 5 maggio 2023 – Forti disagi stamattina, venerdì 5 maggio, per chi si sposta in metropolitana a Milano. La linea rossa M1 è chiusa tra le stazioni di Bisceglie e Pagano con conseguenti ripercussioni sul traffico cittadino in un orario di punta per l’apertura di negozi e uffici.

Secondo quanto si legge sul sito Atm, il blocco della circolazione è dovuto ai “soccorsi per una persona sui binari nella stazione di Inganni”. La tratta, fa sapere la società di trasporti milanese, è servita da bus sostitutivi, in particolare nel tratto tra Qt8 e Bisceglie. I treni viaggiano nella tratta Rho-Sesto con possibili maggiori tempi di attesa.

Anche ieri si è verificato uno stop alla linea rossa, che è rimasta bloccata per circa tre quarti d'ora, dalle 7.15 alle 8. La causa? Un guasto tecnico che ha comportato la sospensione della circolazione dei treni su tutta la linea M1. Solo dopo le 8 la situazione è lentamente tornata alla normalità.