Controlli al mercato di piazzale Cuoco: sequestrati migliaia di articoli e denunciate tre persone

Milano, 21 gennaio 2024 – Decine di agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato in azione, questa mattina, al mercato che si svolge in piazzale Cuoco a Milano: sequestrati migliaia di articoli di abbigliamento e oggetti di vario genere, oltre a tre denunce per vendita di merce contraffatta e ricettazione.

Alle 8 è iniziata l'operazione straordinaria per contrastare i traffici illeciti e il degrado del mercato e, dopo circa 3 ore, si è conclusa con 25 sequestri a carico di noti, 57 sequestri amministrativi a ignoti, 3 sequestri di sigarette per un totale di 8 kg e appunto 3 denunce, di cui due per ricettazione a persone che vendevano utensili elettrici di dubbia provenienza.

"Il Municipio 4 ci aveva inviato segnalazione e su questa abbiamo lavorato. Noi non ci fermiamo. Grazie al lavoro intenso di uomini e donne della Polizia Locale e della Polizia di Stato; e grazie ai presidenti e assessori dei Municipi con i quali lavoriamo in sinergia per costruire sicurezza nei quartieri”, ha commentato l'assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli.