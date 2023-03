Mercato contadino al debutto Buona la prima, avanti tutta

Frutta e verdura appena raccolte, marmellata e confetture multicolore, miele e formaggi, prelibatezze locali. Il km 0 raddoppia, ed è stata un successo l’edizione inaugurale del mercato contadino della zona Adda Martesana a Bellinzago Lombardo, in piazza del mercato. Debutto della struttura coperta che, per il momento ogni terza domenica del mese, ospiterà produttori locali, agricoltori, ma anche cooperative sociali e enti di promozione culturale nel settore del ritorno alla terra, dell’agricoltura periurbana e della sostenibilità. Nel piccolo Comune che, ricordiamolo, detiene ancora oggi il record delle percentuale di terreno comunale agricolo e coltivato. È il secondo mercato a km 0 ufficiale "made in Martesana": il primo, inaugurato ormai da qualche mese, è stato quello della non lontana Liscate, firmato dal distretto agricolo Adda Milanese. Due poli, un solo obiettivo: valorizzare la produzione agricola e zootecnica dell’Est Milanese, promuovere prodotti a marchio d’aria e, non certo ultimo, sensibilizzare sulle opportunità delle nuove professioni legate al ritorno alla terra. "La nostra - così il vicesindaco di Bellinzago Lombardo Michele Avola, presente l’altra mattina all’inaugurazione - è un’iniziativa economica, i produttori vendono. Ma vuole essere soprattutto un’iniziativa culturale e sociale. Oggi parte una fase sperimentale, che durerà circa un anno: in una fase successiva si provvederà a una regolamentazione. E a seconda del gradimento dimostrato da produttori e clientela si procederà eventualmente a un implementazione delle aperture". Il luogo scelto strategico, nel pieno centro nel paese. momento di degustazione. M.A.