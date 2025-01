Mercatini, sconto di 26mila euro

C’è mercato e mercato. Cinque mercatini storici nel centro di Milano meritano uno sconto sul Canone unico patrimoniale, cioè l’imposta che si deve pagare al Comune per l’occupazione temporanea di suolo pubblico. Questo sostiene una delibera del Municipio 1, che fissa un canone al ribasso di 0,50 in nome dell’"interesse civico" per cinque mercatini che si svolgeranno nei primi sei mesi del 2025: la Mostra Mercato di Artigianato, Riciclo e Collezionismo che si svolgerà in via Brera per 4 martedì e una domenica al mese: il Little Market in Piazza Sant’Eustorgio (due giorni al mese); la Cascina Biologica in Piazza Diaz e Via Marconi (un giorno al mese); il Mercatino di piazza San Nazaro in Brolo (due giorni al mese); il Mercatino della Pusterla in via Olona (due giorni al mese).

L’atto del “parlamentino“ del centro storico si basa su una delibera approvata dal Consiglio comunale il 5 dicembre 2023, un provvedimento con cui l’assemblea di Palazzo Marino aveva modificato alcuni articoli del Regolamento del Canone Unico ed in particolare del punto B dell’allegato C del Regolamento denominato “Coefficienti per occupazioni suolo a carattere temporaneo”, introducendo un coefficiente moltiplicatore unico pari allo 0,50 (in luogo del range 0,20- 0,80) per le occupazioni dichiarate di interesse civico da parte della Giunta di Palazzo Marino.

Il Consiglio comunale aveva stabilito che la competenza per scegliere quali mercati sono di "interesse civico", dunque meritevoli dello sconto sul canone per l’occupazione di suolo pubblico spetta alla Giunta municipale. Da qui l’atto dell’esecutivo del “parlamentino“ del centro storico. "Sulla base della stima di quanto effettivamente realizzato negli anni precedenti – si legge nella delibera –, il riconoscimento dell’interesse civico, riferito a tutte le località interessate dagli eventi, per il primo semestre dell’anno 2025, comporta indicativamente una riduzione dell’importo altrimenti esigibile a titolo di Canone Unico di occupazione del suolo pari a 26.626 euro". M.Min.