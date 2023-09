Milano Ristorazione 2023, ecco cosa entra nel menu di scuole e mense per bambini e ragazzi

I broccoli entrano nel menu, dopo la sperimentazione dei mesi scorsi. "Al contrario delle aspettative – sorride la vicesindaco e assessore all'Educazione Anna Scavuzzo – e sono state confermate le ministre, come quella di lenticchie. Le sfide sono sempre due: contorno e legumi. Bisogna lavorare sull'abitudine, anche in collaborazione con le famiglie. Perche i bambini sono molto abitudinari". Oggi a Palazzo Marino è stato presentato il nuovo menu invernale di Milano Ristorazione, che serve ogni giorno 75 mila piatti e che ieri ha nominato il suo presidente Davide Dell'Acqua.

Ci sono novità anche con i bimbi che non possono assumere glutine: "Ci saranno torte per tutti, non si creano distinzioni. E la panatura sarà preparata con farina di mais tostato". "Si posticipa l'inizio del menu invernale, c'è un tema di adeguamento alle temperature diverse rispetto al passato: si allunga il menu estivo, ancora gradito in questa stagione, con il clima ballerino", ricorda Scavuzzo. L'inverno scatterà il 13 novembre.

In occasione della presentazione dei piatti di Milano Ristorazione, è stata presentata anche l'ultima indagine di gradimento, condotta da Doxa nell'anno scolastico 2022/23 su un campione di 77 classi di 20 scuole primarie di 9 municipi. Sono 12.168 i piatti che sono stati valutati dai bambini, metà maschi e metà femmine. Nessuna pietanza è stata totalmente rifiutata. Vincere sulla pasta in bianco è troppo facile, ma non manca qualche sorpresa. I primi hanno ottenuto un punteggio di 69, che diventa 71 tra gli invernali e 67 tra gli estivi

Ottimo risultato di minestre e vellutate, con un 51% della zuppa con zucca e crostini. I bimbi bocciano la pasta biologica al ragù di verdure e i primi piatti con le lenticchie. Tra i contorni stravincono le patate come da attese, le più rifiutate sono le taccole all'olio. "Ma ci lavoriamo – conclude la vicesindaco – e anche il tortino di legumi non è più tabù".