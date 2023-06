Meno forzati delle ferie d’agosto Ma viaggi più corti per risparmiare

L’estate sta iniziando ora, ma in molti hanno già prenotato le vacanze a marzo. Cambiano gli scenari dopo la pandemia del Covid. Si ritorna a viaggiare e la scelta tra Italia o estero è dettata dai prezzi e anche dal possesso di animali domestici. "Le prenotazioni riguardano il medio raggio, Egitto, Grecia e Spagna. Alcune coppie hanno scelto invece i Caraibi, Zanzibar, le Maldive. In Italia vanno molto la Sicilia, il Salento e la Sardegna. Sono vacanze perlopiù di una settimana, dieci giorni al massimo. Alcuni tour operator hanno inserito l’opzione dieci notti, perché è questo che richiedono le persone", spiega Daniela Scebba dell’agenzia La giostra dei viaggi di Bollate.

E se in pochi prenotano la montagna è perché reintra tra le destinazioni prenotabili facilmente online o telefonicamente, senza il supporto di un’agenzia. Le famiglie scelgono i villaggi in Italia, perché hanno bambini piccoli o animali domestici e molte strutture all’estero non li accettano. Le coppie invece per motivi economici vanno all’estero: con lo stesso prezzo, in Europa si hanno molti più servizi. A rimanere sempre costante e ricca di richieste, è la crociera, in tutti i mesi dell’anno. E se prima le ferie per definizione erano ad agosto, ora aumentano le scelte per gli altri mesi, giugno, luglio e settembre, che hanno anche prezzi più accessibili. A parlare è anche il titolare dell’agenzia di viaggi SI Travel di Novate, Maurizio Iannantuoni. "C’è grande ripresa, nonostante un forte aumento dei prezzi soprattutto sui voli. L’Italia in proporzione è aumentata meno rispetto all’Europa. Al di fuori dell’Europa “piacciono“ il Canada e il Madagascar. Perlopiù le persone prenotano una settimana di vacanza".

"Quest’estate non faremo nulla, è stato un anno economicamente molto pesante. Faremo di tanto in tanto delle escursioni. Sarà anche l’occasione per visitare qualche museo e qualche luogo di cultura", spiega la bollatese Naty Leardo. "Io e mia moglie faremo due settimane ad agosto in Grecia, prenotata con anticipo per usufruire degli sconti. Purtroppo l’Italia è sempre molto cara", racconta Diego Rossini. "Sono stata via un po’ di giorni a maggio in Liguria e ora parto per una settimana alle Egadi. Tra giugno e luglio ho un matrimonio a Madonna di Campiglio e poi non ho ancora programmato nulla nei mesi di luglio e agosto. Vorrei fare qualcosa", dice Giuliana Faccioli. "Per motivi di lavoro non ho ancora prenotato nulla. Mi piacerebbe la Grecia o la Turchia, magari in crociera", conclude Marianna Lustro. Davide Falco