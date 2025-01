Meno adozioni, più arrivi. Tutto esaurito nei canili

Ben 195 cani "entrati", solo 169 adottati, "un crollo verticale rispetto al passato", nei box una settantina di ospiti, qualche decina in più rispetto a quanti erano a inizio anno: e molti di razze difficili, strappati a mala gestione o ceduti da padroni incapaci, i più difficili da riaffidare. Nel bilancio del canile rifugio della Lega del Cane di Segrate numeri e cifre raccontano un anno critico: adozioni in calo, randagismo in risalita, rifugi pieni. Sono 108 i gatti entrati in struttura; e non ultime decine di animali da compagnia ‘non convenzionali’, a loro volta ormai a pieno titolo nella statistica nera delle cessioni: conigli nani e cavie, una ventina di galline, anatre, cocorite, piccioni e pavoncelle, "meriterebbe uno studio - così Elisa Cezza, operatrice del rifugio - e a dire il varo qualcuno sta già esaminando il fenomeno. C’è chi desidera un animale e pensa che un animaletto ‘piccolo’ sia una responsabilità minore. Inutile dire che non è così".

Anche il 2024 è stato un anno di superlavoro: i periodici sos sul randagismo di ritorno, i sequestri, l’emergenza accumulatori di bestiole, l’ormai cronico problema molossoidi e razze difficili. Ma il 2024 è stato anche l’anno della prima organica proposta di legge, già votata nel consiglio regionale lombardo e da sottoporre alle Camere, che riempia il vuoto legislativo sulla gestione e il benessere degli animali nel quotidiano.

Vimodrone, da cui arrivano gli ultimi 24 cani e 12 gatti oggetto di sequestro giudiziario; Segrate con 11 ingressi inclusivi di due cucciolate diverse, uno di cane con proprietario irreperibile, uno da rinuncia di proprietà e due accalappiamenti; Cassano, con 8 cani da sequestro e uno accalappiato senza chip più 9 gattini. E Cinisello Balsamo con 9 cani entrati: cinque sono casi sociali, due con proprietario irreperibile e due accalappiati. "Le adozioni diminuiscono anche perché tutti o quasi hanno ormai animali: 169 cani adottati sono una cifra irrisoria se paragonata a quella degli anni passati. I rifugi, non solo il nostro, continuano ad accogliere e sono ormai deficitari di spazio. Il nostro appello: non si adotti senza la consapevolezza dell’impegno che un animale comporta. Un’adozione irresponsabile è un certo, in prospettiva, nuovo abbandono".