Melzo: oltre 3 milioni per il nuovo piano di welfare, focus su emergenza abitativa e supporto alle famiglie

Nuovi spazi per arginare l’emergenza abitativa, supporto alle famiglie in difficoltà, aiuto agli studenti, manutenzioni e interventi sulle strutture per anziani, l’arrivo a breve del centro Don Gnocchi nel complesso scuola-cdd di via Bologna. Una programmazione divisa per ambiti e priorità, il welfare generativo come base dell’azione. E risorse. Ammonta a oltre 3 milioni e mezzo di euro il piano del Welfare del Comune di Melzo, presentato l’altra sera in commissione e pronto per l’approdo in consiglio comunale. Ancora una volta la voce di uscita più cospicua nel bilancio comunale, nonostante le difficoltà del momento. È singolare, in questo senso, il titolo scelto dall’amministrazione comunale melzese per il documento: "Et ventis adversis...", ovvero "Nonostante le difficoltà".

"Il momento storico è difficile - così l’assessora alle Politiche sociali Francesca Moratti - guerre e divisioni, grandi solitudini. Per contrastare questi “venti avversi” occorre la consapevolezza che ciascuna persona è tale in quanto in relazione con altre. I servizi alla persona del Comune da anni lavorano in questo senso, con progetti su misura. Impegnare risorse non è stato semplice: ma ce l’abbiamo fatta".

Il piano del welfare melzese è diviso per settori di intervento: fragilità economica e sociale, abitare, percorsi educativi, servizi per l’infanzia, non autonomie (anziani e disabilità) e progetti di ambito. Qualche novità. Il 2025 sarà innanzitutto l’anno ufficiale del decollo dei Patti educativi di comunità, protocollo di impegno per le nuove generazioni siglato mesi fa da trenta soggetti, dal Comune alle scuole, dagli oratori alle parrocchie, dall’Asst a tante associazioni. A favore dei bimbi un nuovo spazio compiti all’oratorio Sant’Alessandro. Volontari e associazioni lavoreranno per alfabetizzazione e percorsi di studio di oltre 180 bimbi e ragazzi, il servizio sarà corredato di un help desk per le famiglie.

Importanti novità sull’emergenza abitativa: la ristrutturazione di due appartamenti comunali consentirà di rinforzare gli spazi per l’accoglienza di persone o famiglie “vulnerabili”. Destinati agli anziani i lavori di manutenzione della rsa Giovanni Paolo IIe del centro polivalente anziani di piazza Berlinguer. Prossimo, inoltre, l’approdo a Melzo della Fondazione don Gnocchi. "Merita infine menzione - così Moratti - il grande lavoro di concertazione per l’elaborazione del nuovo piano di zona e della nuova convenzione tra i Comuni dell’Ambito 5, di cui siamo capofila".