Melzo Estate per tutti i gusti E il giovedì sera negozi aperti

La serata sotto le stelle è quella del giovedì, si parte questa settimana, si termina a fine luglio: in calendario serate concerto per cantare e ballare al chiaro di luna, un contest canoro con protagonisti i cittadini, mercatini e iniziative per i più piccini, laboratori creativi, enogastronomia e benessere. Ecco il palinsesto di Melzo Estate, è pronto e frutto della collaborazione fra Comune, Distretto unico del commercio, Fondazione Trivulzio, cinema Arcadia, associazioni, Pro loco e tanti altri. Fra gli eventi in programma da domani al 20 luglio una grande Trapping Fest, che il primo luglio celebrerà il traguardo del progetto giovanile Trap Therapy. "Il punto di forza di questo calendario – così Cannizzo – è che è frutto, davvero, della collaborazione di tanti, tantissimi soggetti. Sarà una Melzo Estate un po’ più lunga rispetto alle edizioni passate. Il giovedì la “serata” clou, ma altri eventi estemporanei saranno promossi anche in altri momenti". Più cuori per la manifestazione. Come sempre le piazze, in primis piazza Della Repubblica e piazza Vittorio Emanuele. E poi una piazza inedita, il cortile all’aperto del da poco restaurato Palazzo Trivulzio: sarà scenario di spettacoli, eventi teatrali, musical e concerti. Per ogni giovedì un format semi fisso. Mercatini, intrattenimento per i più piccini, negozi aperti e shopping sino alle 23. Dalle 18,30 happy hours e attività con associazioni sportive e culturali, dalla corsa alla dance, dalle discipline orientali al tango. In calendario i concerti: fra gli altri, il 29 giugno, un tributo agli 883 e a Max Pezzali Melzo Estate sarà anche grande cinema: titoli italiani ed europei a 3.50 euro. Il 3 luglio tornerà l’astrofisico star Luca Perri. Programma completo consultabile su tutti i canali del Comune. M.A.