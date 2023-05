Melzo, auto finisce in un fosso: 5 feriti. Due sono gravi

Melzo, 13 maggio 2023 – Incidente nella notte a Melzo, nel Milanese. Per cause in corso di accertamento una vettura con a bordo cinque persone ha sbandato finendo in un fosso a bordo strada. Tutti gli occupanti dell’auto sono rimasti feriti, due di loro sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza (Areu) con automedica e ambulanza. Due feriti sono stati trasportati in codice rosso in ospedale per le cure mediche e gli accertamenti del caso. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pioltello, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità del conducente. Sembra che l’auto abbia fatto tutto da sé, non sarebbero infatti coinvolte altre vetture.