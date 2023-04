Melegnano, quei conigli che scavano fra le tombe del cimitero

Il problema si trascina da tempo ed è di difficile soluzione, nonostante alcune battute di cattura organizzate negli anni, col supporto di furetti addestrati. Presenti nelle campagne vicine, gruppi di conigli selvatici si spingono all’interno del cimitero cittadino, dove producono danni in qualche caso anche piuttosto vistosi.

Non si tratta solo di rosicchiare fiori e porta-vasi: i roditori scavano cunicoli e minano la stabilità delle tombe. Sono i settori più decentrati, in particolare, a risentire di questo problema: in una zona del camposanto sono visibili decine di tane ricavate in un terrapieno, a pochi passi dalle sepolture. Disagiati i frequentatori del cimitero, che in passato avevano anche organizzato una raccolta di firme per chiedere un intervento; alcuni di loro hanno cercato di organizzarsi con l’installazione di reti di protezione.

“Abbiamo inviato diverse segnalazioni a Città Metropolitana, ente competente in materia: restiamo in attesa di un riscontro – dice Jessica Granata, che a Melegnano è assessore ai diritti degli animali -. Non solo il cimitero, anche la pista di atletica del quartiere Giardino conta diversi ospiti indesiderati e necessiterebbe di un intervento”.

Della questione si occuperà anche il futuro ufficio per i diritti degli animali, che il Comune intende costituire e per il quale risulta aperto un bando, in scadenza il 23 aprile.