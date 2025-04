Mediglia, morti e feriti sulla Cerca. Arrivano le rotonde “salvavita“

Morti e feriti, ma ora sulla provinciale Cerca arrivano le rotatorie per la sicurezza. Fra Tribiano e Mediglia proseguono i lavori per la costruzione di due rotonde stradali, pensate per fluidificare il traffico e contribuire a prevenire gli incidenti. Col cantiere avviato la scorsa estate, ora i manufatti stanno prendendo forma e si lavora per raccordarli alla viabilità esistente.

Più avanzato lo stato dei lavori della prima rotatoria, all’altezza delle vie Addetta e 1° Maggio, dove da alcuni giorni è stato attivato un senso unico alternato, con semaforo, per regolare la circolazione ed evitare così interferenze con l’area di cantiere.

Il secondo manufatto è in corso di realizzazione due chilometri più avanti, all’incrocio della provinciale con le vie Buozzi e Rossini. L’intero intervento è coordinato dalla Città Metropolitana di Milano e finanziato con un contributo regionale di 2 milioni 280mila euro.

Preziosa anche la collaborazione delle Amministrazioni di Mediglia e Tribiano, che a loro volta hanno giocato un ruolo importante negli aspetti burocratici e organizzativi della progettazione. "Questi lavori rappresentano un esempio di sinergia fra enti, contiamo che i lavori possano essere ultimati quanto prima - osserva il sindaco di Mediglia, Gianni Fabiano -. Spiace che si sia arrivati alla realizzazione di queste opere solo dopo svariate vite umane spezzate". In otto mesi, fra l’autunno del 2022 e l’estate del 2023, lungo la Cerca si sono verificati tre incidenti mortali in un tratto di soli sei chilometri.

Altri incidenti, pur meno gravi, hanno causato feriti e reso necessario l’arrivo dei soccorsi. Ora si cercherà d’invertire il trend.

A corredo dei cantieri non manca qualche disagio. In particolare, per quanto riguarda l’area fra la Cerca, via Addetta e via 1° Maggio, fino al 5 giugno ci saranno delle temporanee modifiche alla viabilità che potrebbero comportare code e rallentamenti, specie nelle ore di punta.

I disagi potrebbero farsi più intensi a partire dalla settimana prossima, con la piena ripresa di scuole e attività lavorative dopo i ponti del 25 aprile e 1° maggio. Già adesso la cartellonistica di cantiere indica traffico difficoltoso all’altezza di Tribiano e consiglia di optare per percorsi alternativi.