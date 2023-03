Scontro frontale tra un’auto e un pullman di Autoguidovie: un morto

Romanengo (Cremona), 31 marzo 2023 – Un uomo è morto è quattro persone sono rimaste ferite in maniera leggera in uno scontro frontale tra un’automobile e autobus oggi, venerdì 31 marzo, avvenuto questa mattina a Romanengo in provincia di Cremona.

Auto contro pullman

Il violentissimo scontro è avvenuto poco dopo le 10 sulla Serenissima in un tratto rettilineo che collega Romanengo a Ticengo. Nel frontale coinvolte una Nissan Qashqai e un pullman della società Autoguidovie. Dopo l’impatto l’automobile è rimbalzata finendo fuori strada, accartocciandosi, in un canale irriguo che costeggia la strada. Per l’uomo al volante della Nissan non c’è stato niente da fare: è morto sul colpo tra le lamiere della sua vettura.

I feriti

Tra i feriti non gravi il conducente del bus Autoguidovie e un passeggero che sono stati soccorsi sul posto senza bisogno di essere trasportati in ospedale dai sanitari di elisoccorso, automedica e due ambulanze. Altri due passeggeri che erano sul bus sono stati visitati sul posto ma avrebbero riportato solo un forte choc e nessuna ferita.

I soccorsi

Sul posto anche i vigili del fuoco e la Polizia stradale di Crema che ora dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e come sia stato possibili un simile frontale. La provinciale è stata chiusa al traffico per permettere la rimozione dei due autoveicoli