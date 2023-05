Medico di base lascia "Nessun preavviso e non ci sono sostituti" A piedi 1.500 pazienti

di Monica Autunno

Un biglietto di saluto ai pazienti all’ingresso dell’ambulatorio, via senza o quasi preavviso un altro storico medico di base. Per il momento nessun sostituto: tutti i pazienti, quasi 1500, sono dirottati all’ambulatorio temporaneo del Medico di famiglia alla Casa di Comunità di via Bellini (ex ospedale Serbelloni), oltre che al servizio medico di continuità assistenziale. Orari e modalità d’accesso pubblicati sul sito del Comune volano sui social. Ma vola anche il nervosismo dei pazienti "a piedi". "Senza avvisare i pazienti, molto bene. Comportamento irriguardoso". "Assurdo, mancanza assoluta di rispetto verso gli assistiti". "Nessun preavviso, io l’ho saputo per caso. E non ci sono sostituti". La chiusura dell’ambulatorio del medico Massimo Brambilla in via Colombo è scattata, definitivamente, alla fine della scorsa settimana. Ormai a ridosso serrata, l’avviso ai pazienti via lettera affissa all’esterno dei locali: "Grazie a tutte le persone che hanno condiviso con me un cammino lungo 37 anni e che adesso è arrivato alla fine. L’ambulatorio chiude definitivamente il giorno 28 maggio. Spero che tutti voi possiate trovare un altro medico che vi seguirà con la stessa simpatia e dedizione con la quale io vi ho seguito in questi anni. Un abbraccio a tutti". Piove sul bagnato. Mentre in città non si registrano medici liberi, problematica risulta anche la successione della dottoressa Letizia Licata, "record" in termini di mutuati (1600 circa), andata in pensione nelle scorse settimane. La sostituta temporanea, arrivata di recente, avrebbe sino ad oggi garantito soltanto 12 ore di ambulatorio settimanali.