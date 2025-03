Mediazione linguistica in via Greppi

Un patto per abbattere le barriere culturali, e così nella scuola più multietnica di San Donato arriva lo sportello di mediazione linguistica. Attivo nel plesso di via Greppi, che in città fa registrare il più alto numero di stranieri, il servizio offre supporto – in italiano, inglese e arabo – per il disbrigo di alcune pratiche burocratiche, come l’attivazione dello spid e la compilazione dell’Isee. Lo sportello, rivolto esclusivamente alle famiglie dei bambini che frequentano la scuola di via Greppi, funziona dalle 16.30 alle 18.30 in particolari giornate: 17 e 31 marzo, 14 e 28 aprile, 12 e 26 maggio, 9 giugno. Gli appuntamenti si fissano telefonicamente, al numero 02-5271020. L’attivazione del nuovo servizio fa parte di MenSana, un più ampio progetto di aiuto e integrazione promosso dal Comune di San Donato insieme alla cooperativa Fuoriluoghi: la mediazione linguistica è uno dei passaggi di questo programma. "La scelta di avviare il progetto in Greppi, con l’obiettivo di allargarlo all’intero quartiere – spiega l’assessore al welfare Francesca Micheli – discende dalla valutazione che quella di Certosa rappresenta la comunità scolastica con il più alto tasso di multiculturalità. Lo scorso anno, gli alunni stranieri rappresentavano il 57,35% nella scuola dell’infanzia e il 64,89% nella scuola primaria. In questo contesto molte famiglie incontrano ostacoli, nell’accesso e nella fruizione dei servizi scolastici, legati alla burocrazia, alle difficoltà linguistiche e alla limitata conoscenza delle procedure. Con questo progetto intendiamo contribuire a ridurre tali barriere, garantendo pari opportunità a tutti". "L’istruzione è un diritto fondamentale e deve essere accessibile a tutti, senza discriminazioni – aggiunge l’assessore all’istruzione Valentina Marzani –. Collaborando alla promozione del progetto MenSana vogliamo garantire che ogni alunno e la sua famiglia possano usufruire a pieno delle opportunità educative e dei servizi scolastici. Eliminare le barriere linguistiche e burocratiche significa costruire una scuola accessibile a tutti e una comunità più coesa". A San Donato gli stranieri rappresentano circa il 13% della popolazione totale. Un dato che sale a oltre il 18% a San Giuliano, il comune più multietnico del circondario.A.Z.