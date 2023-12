Milano, Diego Abatantuono festeggia i 10 anni dei ristoranti Meatball Family: vendute 5 milioni di polpette

Milano – Cinque milioni di polpette vendute, 750 ricette differenti (ce n'è anche una vegetariana), cinque locali (tre a Milano e due a Roma), 100 dipendenti, due nuove aperture nel 2024. Compie dieci anni Meatball Family il locale di Diego Abatantuono e soci dedicato alle polpette. Martedì sera l'attore ha festeggiato nella prima location, quella in via Vigevano. Un traguardo tutt'altro che scontato per una catena di ristoranti. Il segreto?

"Sicuramente il fatto che siamo un gruppo di persone, soci e amici, che abbiamo fiducia l'uno con l'altro e che ognuno fa bene il suo pezzo – racconta Diego Abatantuono – le polpette sono sempre state uno dei miei cibi più amati. Se ci pensate ogni famiglia ha la sua ricetta. Ogni Paese del mondo ha la propria ricetta con specifici ingredienti". Da Meatball family c'è solo l'imbarazzo della scelta. Classiche con fassona e pomodorino ciliegino, fritte o morbide, con la polenta, di pesce e orientali.

Polpette di ogni tipo, basate sulla tradizione italiana, con ingredienti di qualità. Dai classici mondeghili della tradizione milanese fino ai Takoyaki, le polpette giapponesi di polpo guarnite con katsuobushi. La "polpetta incavolata" realizzata dallo chef Cristiano Tomei, fatta con cavolo nero, farina di mais. Nel 2021 c'era anche una polpetta Milan-Inter, "l'abbiamo tolta dal menù quando ha iniziato a portare sfortuna al Milan", ironizza l'attore.Il piatto più richiesto e più amato restano sempre gli spaghetti Meatball con sugo di pomodoro datterino, parmigiano, basilino e polpette a scelta, servite nel tegamino in formato XL.

Accanto all'attore, c'erano il figlio Matteo (socio), Nadir Malagò, Ceo del gruppo Meatball e Stefano Moccagatta, proprietario dell’azienda vinicola Villa Sparina, che si è aggiunto alla compagine. A Milano, oltre quello in zona Navigli, gli altri due locali sono uno in stazione Centrale e un’altro, più piccolo, all’interno di CityLife Shopping District. In arrivo una nuova location in piazza Cinque Giornate e una all'interno dello shopping Center Galleria Borromea di Peschiera Borromeo.

Le polpette e Milano, Abatantuono racconta così il suo rapporto con la città e con questo piatto. "Milano è una città con un grande fascino, che evolve ma con un forte senso si rispetto del passato, è una città che accoglie, Milano è la nebbia, il tram, lo stadio, il modo di fare cinema, Milano è una città fantastica - racconta Abatantuono - quando ero piccolo andavo all'asilo con il mio amico Ugo e tornando a casa passavamo vicino alle case del Giambellino, erano case popolari a schiera, le cucine davano sull'esterno e passando di lì sentivo il profumo delle diverse cucine, quella calabrese, quella milanese, quella straniera, alla fine le polpette erano il senso comune di quelle cucine. Ecco Milano sono le polpette".