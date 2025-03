McDonald’s, recruiting day. Posti tra Milano e Varese

Un altro appuntamento, questa volta per lavorare nella ristorazione, è il recruiting day McDonald’s che si tiene mercoledì 12 marzo a Inveruno. Durante l’evento, organizzato insieme all’amministrazione comunale, i responsabili risorse umane - licenziatari della catena fast food presenteranno l’attuale campagna di reclutamento. McDonald’s è infatti alla ricerca di addetti alla ristorazione da impiegare nei punti vendita di Legnano, Busto Garolfo, Castano Primo, Gallarate, Somma Lombardo, Olgiate Olona e Busto Arsizio. Sarà possibile conoscere tutte le posizioni aperte dalla catena fast-food e sostenere un primo colloquio conoscitivo. Saranno presenti anche i recruiter Afolmet e sarà possibile candidarsi anche per altre posizioni aperte sul territorio. Per partecipare è possibile registrarsi all’appuntamento su afolmet.it.