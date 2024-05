Cologno, successo al Recruiting Day di Mc Donald's: 18 assunti subito dopo il primo colloquio

Cologno Monzese (Milano), 30 maggio 2024 – Si presentano alla selezione in 73 e un quarto di loro viene assunto subito dopo il primo colloquio. È successo a Cologno Monzese, dove in Villa Casati è stato allestito un Recruiting Day per McDonald’s con la collaborazione del Comune e di Afol Metropolitana. In pochi giorni, al form online si sono candidate circa 120 persone per 50 posizioni a disposizione (anche per categorie protette) all’interno del ristorante colognese, che riaprirà a fine agosto. Alla selezione sono arrivati 73 partecipanti, che hanno avuto la possibilità di sostenere un primo colloquio di lavoro per addetto ristorazione fast food, accoglienza e servizio. Alla fine di questa giornata, 18 candidati sono stati scelti per proseguire l'iter di selezione per lavorare nei vari ristoranti della catena in zona. I nuovi assunti inizieranno il loro percorso lavorativo già da subito nei fast-food di Caponago, Truccazzano, Gorgonzola, Vimodrone, Carugate, Bellinzago e Pioltello e dal mese di agosto saranno operativi anche nella sede di Cologno Monzese.

“È stata una giornata intensa e ricca di opportunità, grazie anche alla collaborazione con l’amministrazione comunale – commentano i responsabili di Afol -. Un sincero ringraziamento ai recruiter di McDonald's per la loro professionalità e a tutti i partecipanti per l'entusiasmo e l'interesse dimostrato. Siamo felici di aver contribuito a creare nuove opportunità lavorative per la comunità”. Per il Comune si tratta del primo evento di questo tipo, che vuole inaugurare una serie di iniziative a sostegno di disoccupati e imprese.

“Per noi è stato un successo. I nuovi assunti inizieranno il loro percorso di formazione già da giugno per poi essere operativi nella sede di Cologno fin da questa estate. Il lavoro deve tornare a essere centrale nell’azione amministrativa anche locale, nonostante le competenze limitate – spiega l’assessore alle Attività Produttive Andrea Arosio -. Su questo lavoreremo con tutta la maggioranza per lanciare un fondo per le politiche occupazionali, con premialità per aziende e società che vorranno investire sul territorio e sui nostri cittadini, ma anche promuovendo Recruiting Day come questo”. In autunno si vuole portare a Cologno un Job Day sul modello di quello creato da Cinisello Balsamo, dove imprese, cooperative, agenzie e istituzioni si aprono a candidature, ma anche ad eventi di formazione per chi sta cercando di reinserirsi nel mondo del lavoro.

Intanto, giovedì 13 giugno dalle 14,30 al Comune di San Giuliano Milanese ci sarà un Recruiting Day da parte di Gheron srl, uno dei principali operatori italiani nel settore socio sanitario assistenziale, che cerca varie figure professionali per l'RSA di nuova apertura in città, grazie al protocollo di collaborazione che è stato siglato con il gruppo che gestirà la struttura e l'amministrazione comunale.

Durante l'incontro nella sala Consiliare saranno presentate le figure da impiegare nella nuova residenza sanitaria assistenziale di via Gorky. Le figure ricercate spaziano dagli assistenti socio sanitari e operatori socio sanitari, ai manutentori, addetti alle pulizie, aiuto cuoco, fisioterapisti ed educatori. Sarà anche l'occasione per presentare l'Academy ASA e il corso gratuito di formazione per ausiliario socio assistenziale, che si svolgerà negli spazi messi a disposizione dall'amministrazione e consentirà alle persone di essere formate e assunte nella struttura di prossima apertura.