Mazzo rinasce coi fondi Pnrr Il centro sportivo si rinnova con tre campi polifunzionali

di Roberta Rampini

Riqualificazione del centro sportivo di via De Gasperi con la realizzazione di campi da padel, riqualificazione delle case comunali di via Rosselli e della pista ciclabile di via Ospiate. Passa (anche) attraverso questi tre progetti, che saranno finanziati con i fondi del Pnrr, il rilancio della frazione di Mazzo di Rho. Giovedì sera il sindaco Andrea Orlandi e gli assessori Alessandra Borghetti, Emiliana Brognoli, Nicola Violante e Valentina Giro hanno incontrato e illustrato ai cittadini i progetti per il quartiere che si trova alle porte di Mind e del polo di Fiera Milano. Ammonta a 2,5 milioni di euro il progetto di restyling del centro sportivo di via De Gasperi. Il primo lotto prevede la creazione di tre nuovi campi polifunzionali coperti, con relativi spogliatoi e un nuovo campo da calcio in erba sintetica dove oggi c’è un campo in erba naturale. Il secondo lotto prevede di riqualificare gli spogliatoi, realizzare la copertura della tribuna e migliorare l’efficienza energetica dell’illuminazione del campo da calcio con luci Led. Sarà installato anche un impianto con energia termica prelevata dalla rete di teleriscaldamento. La produzione di acqua calda sanitaria sarà integrata da un impianto solare termico con pannelli fotovoltaici. Le tre nuove strutture coperte saranno disponibili per diverse discipline, a partire dalla ginnastica ritmica. Una delle tre invece diventerà un campo da padel. L’inizio dei lavori è previsto per settembre. "Le società sportive di Rho sono in forte crescita e la possibilità di avere un nuova struttura polifunzionale è davvero importante – dichiara l’assessora allo sport, Alessandra Borghetti –. Con i fondi del Pnrr avremo la possibilità di riqualificare un campo da calcio e ristrutturare gli spogliatoi puntando al risparmio energetico".

Giovedì sera è stato presentato anche il progetto di riqualificazione energetica e sistemazione esterna delle palazzine di edilizia residenziale pubblica di via Rosselli 4 (1,140.670 euro) e via Rosselli 8 (1,119.970 euro) che comprendono complessivamente 88 alloggi. L’avvio dei lavori è previsto per ottobre. E quello per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclo-pedonale in via Ospiate da via Grossi a via Morandi e la riqualificazione del parco pubblico di via Rosselli che costerà 300mila euro.