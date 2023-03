Mazzette in obitorio per spartirsi i cadaveri

di Nicola Palma Regola numero 1: "La vestizione della salma è affidata al personale in servizio presso la camera mortuaria, tranne i casi in cui i familiari desiderino procedere direttamente". Regola numero 2: "Gli incaricati delle imprese di onoranze funebri possono accedere ai presìdi ospedalieri e alla camera mortuaria solo ed esclusivamente per servizio, su richiesta dei parenti e di nessun altro. In ogni caso, la presenza in camera mortuaria degli addetti delle imprese di onorenze funebri deve essere limitata unicamente allo svolgimento delle funzioni consentite e per il tempo strettamente necessario". Regola numero 3: "Il personale ha il divieto assoluto di chiamare le imprese di onoranze funebri e di raccomandare ai familiari del defunto l’acquisto di generi funerari da specifiche imprese". Sono i tre capisaldi del "Regolamento aziendale per i decessi intraospedalieri e per l’accesso alle camere mortuarie" varato il 31 gennaio 2019 dal direttore generale dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco. Norme che l’operatore obitoriale del Sacco N.P.L.C., peruviano di 57 anni, e Dalila Abbinante e Antonio Alessandro Gramendola, rispettivamente rappresentanti delle imprese Sofam Ap srl di Baranzate e Maggiore di via Grassi (a due passi dal Sacco), hanno scientemente ignorato, lucrando sui morti e approfittando della comprensibile fragilità dei loro parenti...