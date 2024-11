Maxi-sequestro di fuochi d’artificio. Pericolo sventato nel quartiere Aler

Manca poco più di un mese a Capodanno, ma già la febbre per i botti impazza e d’altro canto cominciano anche i sequestri dei fuochi d’artificio illegali. Sono stati gli agenti della polizia locale di Rozzano a mettere a segno un sequestro importante di giochi pirotecnici in un’abitazione dove sono stati rinvenuti 12 chili di fuochi d’artificio suddivisi in una ventina di scatoloni.

Con l’approssimarsi delle festività natalizie - nell’ambito dei capillari controlli sul territorio - la polizia locale ha intensificato anche i servizi di contrasto al commercio illegale di botti che vedono la città di Rozzano ai primi posti per lo smercio di e anche per il consumo, visto che praticamente quasi ogni sera il cielo della città viene illuminato a giorno. Mercoledì gli agenti hanno sequestrato una ventina di confezioni di fuochi d’artificio, dal peso complessivo di 12 chili, pronti alla vendita e depositati all’interno presso un’abitazione del quartiere Aler, in una casa popolare. L’operazione è stata condotta grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, a seguito della quale gli agenti sono risaliti all’appartamento del venditore abusivo. Il responsabile, un uomo italiano senza precedenti penali, è stato denunciato a piede libero per detenzione abusiva di materiale esplosivo, mentre i fuochi d’artificio che dovevano essere commercializzati sono stati posti sotto sequestro. La presenza di articoli pirotecnici in luoghi non idonei rappresenta un serio rischio per la sicurezza di tutti. Solo pochi giorni fa in Campania hanno perso la vita tre persone, due di queste giovanissime. Secondo alcune indiscrezioni pare che sulla vicenda si stia interessando anche l’Aler per verificare se la persona che vive in quell’appartamento, e che ha messo a repentaglio la sicurezza dei vicini di casa, sia in regola.

Con questi servizi la polizia locale intende non solo contrastare la vendita clandestina o irregolare di fuochi d’artificio, ma anche tutelare i cittadini dal rischio di acquistare prodotti pericolosi e di dubbia provenienza. Questa operazione, tra l’altro, sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni. L’amministrazione comunale continuerà a vigilare per salvaguardare il rispetto delle regole e della legalità e i controlli proseguiranno senza soluzione di continuità anche nei prossimi giorni.