Euro 2024, a Milano un tram azzurro e luminarie tricolore per sostenere l’Italia

Sale la febbre per gli Europei 2024 anche a Milano che si prepara a tifare la Nazionale azzurra in grande stile. Il cuore del tifo sono l’Arco della Pace e Corso Sempione: qui dalla scorsa notte si sono accese le luminarie tricolore in vista dell'esordio in programma sabato sera a Dortmund con l'Albania. L’iniziativa è targata Figc-Adidas, sponosor tecnico dell’Italia. "Il colpo d'occhio - si legge nel comunicato - guardando l'Arco della Pace è suggestivo: sull'iconico corso Sempione, infatti, si susseguono le scritte a led 'Forza Azzurri', accompagnate dai colori della bandiera italiana: verde, bianco e rosso. Un tifo luminoso che accompagnerà la squadra di Spalletti fino al giorno del debutto a Dortmund".

Ma non è tutto. Perché sotto l'installazione corre un tram speciale: il numero 1, che percorre la tratta da Greco Rovereto fino a piazza Castello, per l'occasione si è vestito d'azzurro. Sui fianchi della vettura compare l'immagine del difensore della Nazionale Federico Dimarco, milanese doc. Il mancino interista è uno dei protagonisti della campagna 'You got this' di Adidas e la sua immagine con la maglia dell'Italia è già apparsa in versione maxi sull'affissione da oltre 3000m2 che troneggia su via Malchiorre Gioia, a due passi dai grattacieli di Gae Aulenti.

"L'iniziativa di Milano - conclude la nota- conferma lo stretto legame tra Adidas e Figc e sarà la prima di una serie di attività che accompagneranno il cammino degli Azzurri nel prossimo Campionato Europeo".