Maxi rogo al Parco delle Groane, focolai sparsi: è ancora allarme

Cinque ettari di Parco bruciati, di cui quattro sono della pineta di Cesate, area considerata sito di Interesse Comunitario. E indagini in corso da parte dei carabinieri forestali di Milano per accertare la causa ed eventuali responsabilità. È il primo bilancio del maxi rogo divampato lunedì sera nel Parco delle Groane tra Cesate e Limbiate. Anche ieri mattina le fiamme hanno ripreso ad alimentarsi a causa dei focolai latenti nel sottobosco. Sul posto i vigili del fuoco di Milano, Saronno, Legnano e Rho, che insieme agli uomini del Nucleo Antincendio Boschivo del Parco hanno impedito che l’incendio raggiungesse la zona accanto alla Rsa cesatese. Pompieri e volontari resteranno anche nei prossimi giorni.

"È dal 1990 che un rogo non riusciva ad attraversare la strada, purtroppo a causa del vento di lunedì sera e martedì le fiamme hanno raggiunto le chiome alte degli alberi e in poco tempo ha interessato una vasta porzione di Parco - spiegano i responsabili delle operazioni di spegnimento - l’anno scorso abbiamo avuto incendi per 30 ettari, quest’anno in un mese sono stati già superati i 15 ettari bruciati e temo che andremo oltre". Per quanto riguarda le cause del rogo, nonostante la siccità di queste settimane è abbastanza improbabile che si sia trattato di autocombustione, di sicuro c’è la mano dell’uomo, che poi sia stato un fatto involontario o doloso, questo saranno le indagini a stabilirlo. L’incendio ha ricordato a tutti la fragilità del Parco e della Brughiera Briantea. Ma attenzione: "Nelle giornate di festa per Pasqua e Pasquetta in tanti vorranno mangiare all’aperto - fanno sapere dal Parco - ci arrivano richieste di informazioni circa la possibilità di fare picnic e accendere griglie all’interno del Parco. Oggi più che mai è fondamentale il rispetto del regolamento che si può consultare sul nostro sito (parcogroane.it) nella sezione Regole Piani". Roberta Rampini