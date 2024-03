Maxi rissa con 20 persone e liti continue, il questore chiude bar a San Giuliano Milanese

San Giuliano Milanese, 14 marzo 2024 - Il questore di Milano nell'ambito dell'attività di controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi per contrastare i fenomeni di criminalità ha sospeso per 15 giorni la licenza al “Atlas Bar”. Troppe risse e fatti di cronaca.

Da agosto 2023 a gennaio scorso i militari sono intervenuti nei pressi del locale diverse volte per liti e risse che hanno coinvolto avventori. Ad agosto scorso uno degli episodi più gravi: una rissa tra una ventina di persone con una persona trasportata in codice rosso al pronto soccorso. A fine gennaio un altro episodio analogo.

"Come annunciato in Commissione sicurezza, alla fine, è arrivato il provvedimento del Questore che si aggiunge alla mia ordinanza di limitazione degli orari. Ringrazio il signor questore per il provvedimento, l'arma dei carabinieri per tutto il lavoro svolto, unitamente alla polizia locale".