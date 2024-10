Maxi-restyling, reparti rinnovati. Ospedale: una cura da 27 milioni

C’era anche l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso a inaugurare, ieri pomeriggio, i reparti dell’ospedale Predabissi rimessi a nuovo. Insieme ai vertici del nosocomio e alle autorità locali, Bertolaso ha visitato l’unità di psichiatria, al primo piano. Poi l’ortopedia, al quarto piano. E infine l’oncologia e il blocco degli ambulatori, al quinto piano. Oggi più funzionali e accoglienti, tutti e tre i settori sono stati ristrutturati nell’ambito di un corposo programma di restyling del Predabissi, finanziato da Regione Lombardia con 27 milioni di euro. Il piano di riqualificazione dell’ospedale di Vizzolo, struttura che risale alla fine degli anni Sessanta ed è la più datata tra quelle dell’Asst Melegnano-Martesana, è in corso già da alcuni anni e si concluderà nel 2028. Il prossimo step, nel 2025, sarà l’apertura del nuovo blocco di ostetricia e ginecologia, con le sale parto.

"Questi interventi - ha detto l’assessore Bertolaso - rappresentano un impegno concreto della Regione Lombardia per garantire un’assistenza sanitaria di alto livello. Investire è fondamentale per offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti, moderni e umanamente accoglienti. Il nostro obiettivo è quello di garantire a tutti i pazienti non solo cure di qualità, ma anche spazi confortevoli in cui sentirsi accolti e assistiti con la massima professionalità". Bertolaso si è anche detto colpito dalla "grande umanità" percepita nei reparti e ha rimarcato l’importanza di presìdi come quello di Vizzolo nell’ottica di un’integrazione, sempre più stretta, fra ospedali e territorio. "Il presidio di Vizzolo cresce ulteriormente, dimostrando di essere un polo di eccellenza e un punto di riferimento per la collettività, per un servizio pubblico in grado di rispondere in maniera concreta e puntuale alle richieste dei cittadini", ha aggiunto l’assessore regionale alla Mobilità Franco Lucente, presente a sua volta all’inaugurazione.

Roberta Labanca, direttrice generale dell’Asst Melegnano-Martesana, ha sottolineato come la riqualificazione dei reparti sia "testimonianza della volontà di offrire sempre più servizi di qualità, con attenzione alla presa in carico dei singoli affidati alle nostre cure".

L’ospedale di Vizzolo si conferma un punto di riferimento per l’utenza di un ampio bacino geografico, dal Sud-Est Milanese all’Alto Lodigiano.