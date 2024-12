Maxi-polo Mercitalia. Cabina di regia tech

Una cabina di regia in via Corelli che monitora 24 ore su 24 la circolazione di oltre 80mila treni l’anno, che trasportano circa 37 milioni di tonnellate di merce in Italia e in Europa. È stata Inaugurata ieri la nuova Sala operativa nazionale logistica di Mercitalia Rail, società del Polo Logistica del Gruppo FS.

Le tecnologie di ultima generazione consentono ai 90 operatori, con un’età media sotto i 40 anni e distribuiti su tre turni nell’arco della giornata, di monitorare costantemente tutto il traffico merci nazionale e internazionale gestito dalle società del Polo logistica del Gruppo Fs Italiane. "L’inaugurazione apre un’altra nuova pagina del polo logistica, una pagina che abbiamo dedicato al cuore pulsante dell’operation aziendale: la nostra sala operativa – spiega Sabrina De Filippis, Ad di Mercitalia Logistics –. È in questo luogo che ogni giorno lavoriamo per i nostri clienti, grazie ad un’attività sempre più coordinata tra le diverse anime del polo".