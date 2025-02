Maxi discarica nel parco. Gettati pannelli solari

Ancora una discarica abusiva nel Parco Agricolo Sud Milano. Questa volta, il problema riguarda una nuova tipologia di rifiuti: decine e decine di pannelli solari abbandonati lungo la strada che collega Rozzano ad Assago, verosimilmente ancora in territorio di Rozzano. Un’area già tristemente nota per il fenomeno delle discariche abusive, che ora sembra evolversi con l’abbandono di rifiuti tecnologici.

Le sentinelle del Parco Sud denunciano con amarezza la situazione: "Per smaltire questi rifiuti servirebbero ditte specializzate, ma è più facile abbandonarli nei campi, evitando così i costi di smaltimento. Il problema è che mancano i controlli in tutto il Parco Agricolo Sud Milano e ogni giorno scopriamo nuove discariche".

La zona in questione è caratterizzata da viottoli di campagna spesso utilizzati per scaricare illegalmente materiali ingombranti e rifiuti speciali. I pannelli solari, se non smaltiti correttamente, rappresentano una minaccia ambientale a causa delle sostanze contenute al loro interno, come metalli pesanti e materiali semiconduttori.

Mas.Sag.