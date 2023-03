Maura Massimino La dottoressa dei bimbi diventa commendatrice per volere dei pazienti

Giambattista Anastasio Sto comprando il pesce al mercato, posso richiamare più tardi?": Non è così che avevo immaginato l’inizio di una telefonata con una commendatrice della Repubblica. Ma Maura Massimino è questa. È, innanzitutto, questa capacità di tenere insieme l’alto e il quotidiano. Quando ci risentiamo per fissare un incontro, mi spiega che alla bancarella del mercato c’era fila e temeva di far perdere tempo a tutti se si fosse attardata al telefono: la vista periferica, lo sguardo d’insieme, come un sesto senso, un istinto. "Questo è un premio alla squadra. Niente si raggiunge senza condividere passi avanti e tanti dolori". Sì, "tanti dolori". Perché c’è del calvinismo in lei. E perché Maura Massimino lavora in trincea, lungo la frontiera, è primario del reparto di Oncologia Pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Un primario che, non si fosse capito, ha appena ricevuto l’onorificenza di commendatrice dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A chiedere che le fosse riservato tale riconoscimento sono state le famiglie dei suoi pazienti e il Comitato genitori del reparto, guidato da Luca Pellizzer. Nonostante questo, lei di tanto in tanto si sorprende a sognarsi lavavetri. Non smette ancora di sognarsi lavavetri. Massimino è nata nel 1962 a Carrù,...